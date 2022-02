Na zonsondergang om 18:09 zakt de temperatuur snel richting het vriespunt en uiteindelijk zal het weer overal in Limburg gaan vriezen.

We kunnen op de meeste plaatsen minima verwachten tussen -1°C en -3°C

Zondag mogen we boven Limburg veel zonneschijn verwachten. De aangevoerde luchtmassa’s zijn droger van oorsprong waardoor de kans op wolkenvelden veel kleiner is in vergelijking met zaterdag.

Bekijk hier het weer voor de komende dagen.