Duizenden Tsjetsjenen rukken op naar Oekraïne

Rusland krijgt versterking vanuit Tsjetsjenië. Duizenden Tsjetsjenen rukken op naar de Oekraïense grens om er het Russische leger te steunen. Tsjetsjenië is een deelrepubliek van Rusland, waar momenteel een pro-Russisch bestuur heerst. Opvallend, want een van zijn eerste oorlogen als machtshebber in Rusland was die in Tsjetsjenië. Daar verklaarde hij in 1999 het regime als “onwettig” en valt hij Grozny binnen. Die stad werd op dat moment “de meest verwoeste stad op aarde”.