De Limburgse derby tussen THES en Patro leverde net als in de heenmatch geen winnaar op. De thuisploeg kwam op voorsprong na een schitterende vrijschop van Ceulemans, Arénate bracht zijn ploeg nog voor de rust langszij. “Ik denk dat we allebei tevreden zijn met deze puntendeling”, klonk het na afloop in beide kampen.