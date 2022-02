NAVO ontplooit eenheden van snelle reactiemacht ter afschrikking van Rusland

De NAVO gaat eenheden van haar snelle reactiemacht (Nato Response Force, NRF) ontplooien ter afschrikking van Rusland en “om te reageren op elke onvoorziene omstandigheid”. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg vrijdagavond aangekondigd na een buitengewone online top van de staats- en regeringsleiders van de alliantie. Het is de eerste keer dat de NRF gebruikt wordt in het kader van collectieve veiligheid. Ook België zal deelnemen, zei premier De Croo vrijdag.

Stoltenberg zei er niet bij waar de eenheden gestationeerd gaan worden. De ontplooiing komt er te land, te zee en in de lucht, aldus de NAVO-baas. “Duizenden NAVO-troepen houden zich klaar om tussen te komen als dat nodig zou zijn, net als een honderdtal gevechtsvliegtuigen en 20 schepen in de Baltische en de Middellandse Zee.” Volgens Stoltenberg hebben veel lidstaten voorgesteld om extra troepen te leveren ter versterking van de oostflank van de NAVO. “De komende dagen en weken zal de NAVO haar aanwezigheid aan de oostflank nog versterken”, luidde het.

De NRF is een snelle reactiemacht die snel en wereldwijd inzetbaar is. Ze bestaat uit eenheden van land-, lucht- en zeemachten en omvat ook speciale troepeneenheden. Frankrijk staat momenteel aan het hoofd van de NRF.

België ook

België heeft intussen de vraag gekregen om troepen ter beschikking te stellen van die snelle reactiemacht. “We gaan onze verantwoordelijkheid daarin opnemen”, verzekerde premier Alexander De Croo vrijdagavond in Het Journaal.

Belgische militairen zullen dus deelnemen, al is volgens De Croo nog niet duidelijk om hoeveel troepen het zal gaan. Ze gaan in elk geval richting de oostflank van het grondgebied van de Noord-Atlantische alliantie, aldus de premier, “om heel duidelijk te maken aan Rusland, dat zich vandaag echt op een zeer agressieve manier gedraagt, dat we geen millimeter toegeven op het grondgebied van de NAVO”.