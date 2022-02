Robbe Ghys voor tweede jaar op rij niet in Omloop vanwege hoogrisicocontact

Zoek tijdens de Omloop Het Nieuwsblad niet naar Robbe Ghys. Voor het tweede opeenvolgende jaar moet de naar Brakel uitgeweken Lummenaar verzaken aan de Belgische seizoensopener door een hoogrisicocontact.

Ghys’ zwangere vriendin heeft de afgelopen dagen positief getest op covid. Hoewel zijn partner Amber geen symptomen vertoonde, is de renner van Sport Vlaanderen-Baloise uit voorzorg toch uit de selectie genomen om de veiligheid van de andere renners en het personeel te kunnen garanderen.

Een maand geleden werd Ghys zelf getroffen door het coronavirus. De pistier-wegrenner bleef symptoomvrij en is momenteel niet positief. Maar dat maakt de pil niet minder bitter: voor het tweede opeenvolgende jaar moet Robbe Ghys in extremis vanuit zetel toekijken hoe zijn ploegmaats en collega’s over Vlaamse wegen zullen stuiven.(roro)