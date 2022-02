Oekraïners vechten voor elke morzel grond in “verrassend hevig verzet”

Op de tweede dag van de Russische aanval wijst nog niets erop dat Oekraïne de strijd gaat staken. Integendeel, Oekraïne vecht keihard terug, zelfs tot binnen het Russische grondgebied, zo lijkt het. In Millerovo, nabij Rostov, zou vrijdagmorgen een Russische luchtmachtbasis zijn aangevallen. Op beelden is te zien dat verscheidene gebouwen op de basis in brand staan en dat er ten minste één Russische Su-30SM jager is vernietigd.