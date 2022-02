Inbrekers richten zware schade aan in hengellokaal Moed en Geduld

In het clublokaal van hengelsportclub Moed en Geduld in Halen is donderdagnamiddag een inbraak vastgesteld. Daarbij werd veel schade aangericht. De daders konden echter niet veel buit maken. Het is de tweede inbraak in het clublokaal in een half jaar tijd.

Het clublokaal van hengelclub Moed en Geduld ligt in sportcentrum De Koekoek op de Sportlaan. Het sportcentrum is vanuit diverse richtingen vlot toegankelijk. De inbraak werd donderdag in de namiddag vastgesteld. “Een buurman zag aan ons clublokaal gordijnen naar buiten wapperen en stelde zich daar meteen vragen bij. Hij verwittigde me” , zegt een bestuurslid van de club.

De man ging ter plaatse een kijkje nemen en merkte de braaksporen op aan het clublokaal. “Eerst is aan een zijde van het gebouw geprobeerd een raam open te breken, maar dat lukte niet. Daarna is het aan de andere kant geprobeerd, waar het wel lukte. Dat raam is geforceerd. Het sluit niet meer op een normale manier. We hebben het nu dicht geschroefd.” De inbraak liet ook op een andere manier sporen na.

Zelfs het verbandkistje werd op de grond gegooid in de zoektocht naar geld. — © IF

“Binnen werd alles overhoop gehaald”, vertelt de man die het allemaal vaststelde. “Het is duidelijk dat de daders op zoek waren naar geld. Lades werden uit de kasten gehaald, alle kistjes werden geopend. Zelfs het verbandkistje werd op de grond gegooid. Andere zaken bleven dan weer onaangeroerd. Er stond ook een CO2-meter duidelijk in het zicht, maar die heeft men niet aangeraakt. De koelkasten zaten ook vol met drank, maar ook die flesjes zijn blijven staan.”

Beveiliging

“Dit is de tweede keer dat ons clublokaal het doelwit was van een inbraak”, zegt secretaris Jean Hendrix. “Bij de eerste inbraak werd het slot van een deur geforceerd. Om een herhaling te voorkomen, hadden we het sluitwerk van die deur met een metalen plaatje verstevigd. Bij deze nieuwe inbraak zijn ze ook aan een andere deur gaan morrelen, maar dat gebeurde zonder succes. Buit konden ze niet maken.”

Op de deuren zijn duidelijke braaksporen. — © Luk Weyens

In ieder geval zijn personen met slechte bedoelingen in het lokaal van de hengelclub aan het slechte adres. “In het clublokaal bewaren we nooit grote sommen geld” , beklemtoont Jean Hendrix. “Nu was daar hooguit vijf euro te vinden.”

De politie LRH is een onderzoek gestart.