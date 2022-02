Hasselt

Is Oekraïne het eindstation in de plannen van Russisch president Poetin? Of moeten ook andere voormalige Sovjetstaten stilaan vrezen voor militaire acties? Buurland Moldavië ziet vandaag de eerste vluchtelingen al de grens oversteken. “Maar voorlopig is het nog rustig”, zegt ereconsul Ghislain Lenaers.