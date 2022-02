“Ik besteed in mijn lessen veel aandacht aan de oorlog in Oekraïne, omdat ik merk dat mijn leerlingen met heel wat vragen zitten”, zegt Hanne Loenders, geschiedenisleerkracht in Lummen. — © Karel Hemerijckx

Lummen

De oorlog in Oekraïne beroert ook onze jongeren. Uit een bevraging van de Arteveldehogeschool blijkt dat vier op de tien leerkrachten in het lager en secundair onderwijs in Vlaanderen vragen krijgen over het conflict. “We zien vooral veel angst bij leerlingen”, zegt geschiedenisleerkracht Hanne Loenders uit Lummen.