Anke Buckinx gaat wel heel ver om te winnen in ‘Marble Mania’

Meer dan een half miljoen mensen die kijken naar een knikkerbaan: het blijft even opmerkelijk als Marble Mania zelf. Liefst 527.000 mensen stemden afgelopen week af op de tweede aflevering van het VTM-programma. Deze week gaat het tussen drie radio-dj’s: Qmusic-stem Maarten Vancoillie, Sofie Engelen van Willy en Anke Buckinx, naast columniste voor Billie ook Joe-dj. De Maasmechelse is alvast competitief ingesteld: wanneer Vancoillie werpt, komt uit het niets haar hand tevoorschijn om zijn knikker een halt toe te roepen. Komt ze ervan af met een vingerwijzing, of is er dan echt stront aan de knikker en wordt ze gediskwalificeerd? (jbou)

‘Marble Mania’, VTM, zaterdag, 20.20 uur