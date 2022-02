Dochter van Chelsea-eigenaar Abramovitsj heeft duidelijke mening over Poetin

De Russische Sofia Abramovitsj (27), dochter van Chelsea-eigenaar Roman Abramovitsj, heeft op Instagram duidelijk laten blijken dat ze de Russische inval in Oekraïne niet steunt. En dat ze ook geen voorstander is van president Poetin.

“De grootste en meest succesvolle leugen van de propaganda van het Kremlin is dat de meeste Russen achter Poetin staan.” Dat schrijft de 27-jarige Sofia op Instagram. Daarbij schrijft ze ook dat het Poetin is die een oorlog wil, niet Rusland. Sofia is de dochter van Roman Abramovitsj (55), eigenaar van de Britse voetbalclub Chelsea.

De uitspraken van Sofia zijn opvallend omdat haar vader een van de 35 rijke oligarchen is, die in het Verenigd Koninkrijk wonen, die door de Russische oppositieleider Aleksej Navalny geïdentificeerd werden als “belangrijke handlangers” van de “kleptocratie” van Poetin. Er gaan dan ook meer en meer stemmen op in het Verenigd Koninkrijk om de man persoonlijk sancties op te leggen.

De man zelf heeft heftig ontkent dat hij nauwe banden heeft met het Kremlin.

© Instagram

(sgg)