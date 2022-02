Tanya Zabarylo, de vriendin van Bill Barberis, staat na 13 jaar eindelijk in de schijnwerpers op tv

Ze zou ruim een jaar geleden haar doorbraak als actrice beleven met haar eerste hoofdrol, in de film Kom hier dat ik u kus. Maar de coronacrisis besliste daar anders over. Nu krijgt Tanya Zabarylo (36) een herkansing dankzij de tv-serie Zijn daar geen beelden van? op Play4. Volgende maand staat ze ook voor het eerst met haar vriend Bill Barberis in het theater. En dan is er nog die hoofdrol thuis: die van moeder van Ray, nu 1 jaar. “De maatschappij heeft nood aan goeie, integere mensen. Ik hoop dat wij zo’n mens kunnen grootbrengen.”