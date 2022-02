Philippe Gilbert start met ambitie aan zijn laatste Vlaamse voorjaar: “Niveau dit seizoen ligt nu al zeer hoog”

Philippe Gilbert (39) verkeert zaterdag in de mogelijkheid om zich een plaatsje toe te eigenen bij het illustere drietal Ernest Sterckx, Joseph Bruyère en Peter Van Petegem. Allen wonnen ze de Belgische openingsklassieker drie keer. ‘Phil’ heeft twee overwinningen achter zijn naam staan. In 2006 en 2008 was hij aan het feest in de Omloop Het Nieuwsblad.

De intussen 39-jarige Gilbert zet na dit seizoen een punt achter zijn actieve wielerloopbaan. Ambitieus is hij evenwel nog steeds en dat zal morgen/zaterdag bij de start van de 77e Omloop Het Nieuwsblad niet anders zijn. “Ik wil nog altijd zo veel mogelijk winnen”, aldus Gilbert.

“We zitten met de ploeg in een zeer goede flow. Collectief staan we sterk. Dat doet natuurlijk veel plezier. Dat mag zo nog een tijdje aanhouden. Iedereen lijkt echt wel op scherp te staan. Wij komen aan de start van de Omloop Het Nieuwsblad met een sterk blok. We hebben een ploeg om te wedijveren met andere teams die in vorm zitten. Voor koersen als de Omloop heb je zeker een goede ploeg nodig.”

© BELGA

“Het niveau dit seizoen ligt nu al zeer hoog. Ik heb dat ook ondervonden in de GP La Marseillaise, mijn eerste wedstrijd van het jaar. Er werd daar duchtig gevlogen. Daarop volgde voor mij de Ronde van de Provence en nu dus de Omloop Het Nieuwsblad”, gaf Philippe Gilbert mee tijdens de videoconferentie naar aanleiding van de Belgische openingsklassieker.

Bij de Lotto Soudal-ploeg lijkt er dit voorjaar sprake van een nieuwe dynamiek. “De goede resultaten die we behalen met het team brengen ons misschien naar een hoger niveau. Ikzelf maakte een goede winter door, maar net op het moment dat de koers eraan kwam in Mallorca werd ik ziek. Ik moest daarop heel mijn programma omschakelen. Ik was niet de enige in deze situatie, nog anderen moesten een andere koers rijden dan eerder voorzien. Dat maakte het wat minder, maar ik denk dat ik wel klaar ben voor de Omloop. Het is niet altijd de topfavoriet die deze koers wint. Het is een koers van 200 kilometer. Iedereen kan die afstand wel aan. Dat maakt dat het kransje winnaars ruimer wordt.”