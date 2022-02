Begin februari benadrukten de twee nog dat ze heel goede kameraden waren. Al bepleitte Xi terughoudendheid. Het viel bij Poetin in dovemansoren en dat brengt China in een lastig parket. — © AP

Keer op keer werd het hun gevraagd: vindt China de aanval op Oekraïne een invasie of niet? De woordvoerster van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Hua Chunying antwoordde niet op de vraag, maar haalde uit naar de VS. Het bewijst hoe China in de knoop zit met kameraad Poetin, die plots een kopzorg is geworden.