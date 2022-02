Toptennisser Alexander Zverev krijgt maximumboete van 35.000 euro na woede-uitbarsting tegen scheidsrechter

© Handout via REUTERS

Alexander Zverev (24) kent zijn straf na zijn woede-uitbarsting van afgelopen woensdag op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acalpuco. De Duitser krijgt een geldboete van 35.000 euro, verliest zijn prijzengeld en ATP-punten.

Na zijn nederlaag in het dubbelspel met de Braziliaan Marcelo Melo tegen de Brits-Finse combinatie Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara had Zverev zijn emoties niet meer in de hand. De 24-jarige Duitser klopte verschillende keren met zijn racket op de stoel van de umpire. Voor die daden werd hij meteen uit het toernooi gezet.

Bekijk de beelden van het incident hier:

Voor dergelijke overtredingen - onsportief gedrag en verbaal geweld - is een boete van 35.000 euro het maximum. Daarnaast wordt ook het prijzengeld van Zverev voor het toernooi van Acalpuco, zo’n 28.000 euro, ingetrokken. Ook de ATP-punten die hij in Mexico verzamelde worden hem afgenomen.

Zverev is de nummer drie van de wereld op de ATP-ranking en werd vorige zomer in Tokio olympisch kampioen.

