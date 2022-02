Beerschot dient ditmaal zelf klacht in tegen uitgestelde match tegen Standard

Beerschot blijft zich verzetten tegen de uitgestelde wedstrijd tegen Standard van 15 december. De Mannekes gingen in beroep tegen de beslissing van het Disciplinair Comité, dat de klacht onontvankelijk verklaarde. Het Belgisch Arbitragehof voor Sport (BAS) volgde gisteren het DC. Over de inhoud van de zaak werd dus niet geoordeeld en daarom onderneemt Beerschot nu nieuwe stappen.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal had de klacht van Beerschot onontvankelijk verklaard, omdat de zaak was opgestart door de kalendermanager van de Pro League en niet door Beerschot zelf. Nu hebben de Kielse Ratten besloten om de zaak opnieuw op te starten, waardoor er over de inhoud kan worden geoordeeld.

Ter opfrissing: Standard – Beerschot ging op 15 december niet door vanwege een politiestaking in Luik. Beerschot eiste nadien op basis van het bondsreglement een forfaitzege, Standard wil de match spelen. Beerschot verwijst daarvoor naar artikel B7.37, dat stipuleert dat “het niet spelen van een wedstrijd ingevolge verbod door de lokale overheid” gelijkgesteld wordt aan een forfaitnederlaag.

Dat haalt de club nogmaals aan in een nieuw statement. “In deze omstandigheden gaat Beerschot ervan uit dat Standard een forfaitnederlaag krijgt, vermits het bondsreglement op dat punt heel duidelijk is. Beerschot wacht nu het standpunt af van de kalendermanager inzake een forfait. En zal indien nodig zelf de procedure opnieuw aanhangig maken.”

De Pro League communiceerde gisteren dat Standard - Beerschot zou doorgaan op woensdag 2 maart om 18u45. Dat is dus ook niet meer zeker.

Wordt vervolgd... (havg, kofr)