België onderzoekt of wapenleveringen aan Oekraïne mogelijk zijn: “Defensie is aan het oplijsten wat we kunnen doen”

Meer en meer stemmen gaan op binnen de Belgische politiek om toch wapens te leveren aan de Oekraïners. Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) laat duidelijk verstaan dat ze vindt dat er meer moet kunnen. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert sluit zich daar onmiddellijk bij aan. “Defensie is aan het oplijsten wat we kunnen leveren en hoe we het ter plekke krijgen”, klinkt het.

“We moeten meer doen”, zegt minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) voor de camera’s van VTM. “Daar ben ik van overtuigd. We moeten meer doen op humanitair vlak, maar ook op het vlak van militair materiaal.” Lees: ons land moet wapens kunnen sturen naar de belegerde Oekraïners. Nu de binnenvallende Russen al in Kiev staan, is de noodzaak prangender dan ooit.

Defensie is momenteel druk aan het bekijken wat mogelijk is, geeft het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) aan. Welk materiaal we kunnen missen, want België heeft als NAVO-lidstaat ook verplichtingen. Er geldt bovendien een verhoogd risiconiveau voor NAVO-grondgebied en als lidstaat moet je dan aan bepaalde voorwaarden kunnen voldoen. “En er moet ook bekeken worden hoe we het daar veilig kunnen krijgen.”

Hopeloos te laat

Dat klinkt al een pak dwingender dan de eerste reacties op de vraag. Wilmès staat dan ook niet alleen in haar oproep. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert sluit zich bij haar aan. “Militair moet een tand bijgestoken worden, zowel qua leveren van materiaal als qua bewaking van het grondgebied van de EU en NAVO-lidstaten”, tweet hij.

Woensdag, nog voor de Russen aan hun massale invasie begonnen, stuurde de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov al een brief naar zijn Belgische collega Ludivine Dedonder (PS). Daarin vraagt hij allerhande materiaal, van luchtafweergeschut over ontmijningsrobots tot helmen en kogelvrije vesten. Maar op dat moment had de federale regering nog geen beslissing genomen.

Of België iets kan missen, moet nog duidelijk worden. Wat het zal zijn al evenzeer. En natuurlijk blijft de vraag of het al niet hopeloos te laat zal zijn voor een lading in Oekraïne aankomt.

