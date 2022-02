Hasselt

Voor het eerst in acht jaar is het aantal leegstaande winkelpanden in Limburg gedaald. Met slechts 0,3 procentpunt, maar toch. Ook in oppervlakte is er een kleine daling met 0,8 procentpunt. “Eén zwaluw maakt de lente niet”, relativeert CEO Bart Lodewyckx van Unizo Limburg.