VTM besluit om controversiële programma ‘Ik wil een kind’ toch niet te laten maken

Rond het programma was controverse ontstaan, vooral over de vraag of het belang van het kind wel vooropstond. Het programma zou wensouders volgen in hun zoektocht naar elkaar en naar de juiste omstandigheden voor het samen krijgen en opvoeden van een kind.

Maar na een oproepaflevering beslist VTM dus om er niet mee door te gaan. “Uit gesprekken met mensen die zich hebben aangemeld stellen we momenteel vast dat de nood aan informatie en begeleiding heel hoog is, maar dat de meeste wensouders het traject liever niet voor de camera’s afleggen”, zegt Maarten Janssen, kanaalmanager van VTM in een persbericht.