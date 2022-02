Boetes voor bellen achter het stuur worden fors hoger

Maar ook een smartphone als gps of muziekspeler gebruiken, mag enkel nog als die in een houder op het dashboard zit. Anders betaal je vanaf 3 maart 174 euro als de politie je betrapt. Nu is dat nog 116 euro.

Voortaan is het voor bestuurders verboden om tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat met een scherm te gebruiken, vast te houden of te manipuleren tenzij het in een daarvoor bestemde houder zit, zo staat er letterlijk in de nieuwe wet. Ook bestuurders die hun toestel bedienen wanneer het op de passagierszetel of in hun schoot ligt, zijn strafbaar.

Door het begrip ‘draagbare telefoon’ te wijzingen in ‘mobiel elektronisch apparaat met scherm’ neemt de wetgever naast smartphones meteen ook alle andere draagbare elektronische schermtoestellen mee zoals e-readers en tablets.

In een houder

De apparaten mogen wel nog steeds bediend worden tijdens het rijden wanneer ze in een houder zitten die op het dashboard is bevestigd. Het betreft hier bijvoorbeeld smartphones die ook als gps of muziekspeler worden gebruikt. Een draagbare gps.

Overtreders worden vanaf 3 maart een flink stuk harder aangepakt. Gsm-gebruik achter het stuur wordt dan niet langer als een boete van de tweede graad (116 euro) beschouwd, maar één van de derde graad. Dat betekent een onmiddellijke inning van 174 euro.

Volgens Stef Willems van Vias institute houdt 8% van de dodelijke ongevallen verband met het gebruik van mobiele telefoons achter het stuur. Dit leidt naar schatting tot een vijftigtal doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar.