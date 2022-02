Gluren bij BV’s. Een geheimzinnige foto van Kurt Rogiers en van wie is deze foto uit de oude doos?

De kindjes van deze BV’s vierden deze week carnaval, een mysterieuze foto van Kurt Rogiers en een wel heel schattige foto uit de oude doos. Afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op sociale media en wij bundelen die maar wat graag even voor jou.

Pedro Elias en Kat Kerkhofs gingen supporteren voor Dries Mertens tegen FC Barcelona. Helaas werd het 4-2 in het voordeel van de tegenpartij en werd Napoli uitgeschakeld voor de Europe League.

Astrid Coppens en dochtertje Billy-Ray (2) speelden verstoppertje in Den Botaniek in Antwerpen.

Of Julie Vermeire en Laurins Dursin vertrokken waren met zonnebril en het een uur later begon te hagelen … Misschien.

Selah Sue schittert op een billboard in New York: “Zo trots om vrouwen in de muziek te vertegenwoordigen”, schrijft ze. Go Selah!

Victor en Marie Verhulst gingen een dagje varen op de grachten van Amsterdam.

Dochter Stella (2,5) van Kim Van Oncen schitterde als een echte Spaanse furie.

Karen Damen deelde deze grappige foto van zoon Sky die op een kameel rijdt.

Kurt Rogiers had nood aan me-time. Maar wat dat juist was, laat hij ons raden. Mooie foto wel, Kurt!

Deze puzzeltjes heeft Siska Schoeters al eens opgelost!

Kelly Pfaff herkent haar beide kinderen Kenji en Shania Gooris in deze foto van haar als klein meisje.