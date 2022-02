Drank én drugs: Voedselagentschap waarschuwt voor MDMA in Moët & Chandon champagne

Nadat in Nederland en Duitsland een tiental intoxicaties zijn gemeld na het drinken van champagne van het merk Moët & Chandon waarschuwt het Federaal Voedselagentschap (FAVV) voor de vermoedelijke aanwezigheid van MDMA in flessen van dit merk. Het gaat om Moët & Chandon Ice Impérial in 3 liter flessen van lotnummer LAJ7QAB6780004, al kan in de huidige fase van het onderzoek niet worden uitgesloten dat andere flessen van het merk ook deze harddrug bevatten.

De flessen werden online verkocht, maar het FAVV zegt momenteel geen aanwijzingen te hebben dat deze flessen in ons land aanwezig zijn. Er zijn geen incidenten gemeld. Het FAVV volgt de situatie op en houdt consumenten op de hoogte, laat de instantie weten.

Wie het product toch online aangekocht zou hebben, krijgt de raad uiterst voorzichtig te zijn en de champagne niet op te drinken indien het lotnummer op het etiket aan de achterzijde van de fles overeenkomt met bovenstaand nummer. Ook proeven zonder doorslikken kan tot ernstige gezondheidsklachten leiden. Bij het inschenken is een duidelijk verschil met champagne te zien. Zo zou de drank met vloeibare MDMA niet bruisen, een roodbruine kleur hebben die na verloop van tijd donkerder wordt en een afwijkende anijsgeur heeft.

In Duitsland heeft de consumptie van het goedje geleid tot één dode en zeven zeer ernstige ziektegevallen, in Nederland waren er volgens de producent vier ziektegevallen. Onderzoek in zowel Duitsland als Nederland heeft aangetoond dat de flessen met dit lotnummer gevuld werden met deze drug, ook bekend als vloeibare XTC. Fabrikant Moët Hennesy heeft de autoriteiten in Nederland deze week op de hoogte gebracht. Hoe de MDMA in de flessen kwam, is nog niet bekend. De flessen waren gekocht via een nog onbekende website.

Wie de “champagne” toch ingeslikt heeft, belt onmiddellijk het antigifcentrum (070 245 245) en contacteert het FAVV via hun Meldpunt voor de consument.