Royals. De symbolische jurk van Meghan Markle tentoongesteld en geruststellend nieuws uit Monaco

De jurk die Meghan Markle droeg tijdens het interview met Oprah Winfrey is er een met symbolische betekenis en te bezichtigen in een museum, en Prins Albert van Monaco brengt geruststellend nieuws over prinses Charlene. Lees en wees mee met het reilen en zeilen in adellijke middens.

Koning Filip heeft maandag zanger Arno ontvangen in het Koninklijk paleis in Brussel. De zanger werd ontvangen “als erkenning voor zijn carrière”, zo deelt het hof op sociale media. De audiëntie vond plaats enkele uren voordat de zanger opnieuw op het podium van de Ancienne Belgique kroop. Met de shows neemt Arno afscheid van zijn publiek: sinds eind 2019 vecht hij tegen pancreaskanker.

De jurk die Meghan Markle vorig jaar droeg tijdens het beroemde interview met Oprah Winfrey is door een Brits modemuseum uitgeroepen tot jurk van het jaar. Een exemplaar van de zwarte jurk van Armani met een diep uitgesneden halslijn, wit borduursel van lotusbloemen en bijpassende ceintuur zal te zien zijn in de permanente tentoonstelling A history of fashion in 100 objects. Naar verluidt koos de hertogin voor de jurk met een lotusbloemontwerp vanwege de symbolische associatie van de bloem met wedergeboorte, zelfvernieuwing en spirituele verlichting, en haar vermogen om te bloeien ondanks schijnbaar uitdagende omstandigheden.

Prinses Charlene van Monaco zou aan de beterhand zijn. Prins Albert heeft aan de Monaco-Matin geruststellend nieuws gebracht over de gezondheid van zijn vrouw. “Het gaat veel beter met prinses Charlene en ik hoop dat ze snel weer terug is in het prinsdom”, meldt hij de krant. De 44-jarige prinses verblijft nog altijd in een kliniek buiten Monaco waar ze zich laat behandelen voor oververmoeidheid.

© AFP

Kate Middleton was afgelopen week op bezoek in Denemarken om meer te leren over het welzijn van jonge kinderen, maar liet de kans niet liggen om tegelijkertijd wat plezier te maken. Dinsdag bezocht ze het Lego Playlab in Kopenhagen, waar ze zich niet inhield om te genieten van een leuke glijbaan. “Ik moest dat gewoon doen!”, zei ze tegen de aanwezige reporters.