Michael Woods slaat dubbelslag in Gran Camino op steile slotklim, Alejandro Valverde knap tweede

Michael Woods (Israel Premier-Tech) heeft vrijdag de tweede etappe van de Spaanse Gran Camino gewonnen. De 35-jarige Canadees toonde zich op de steile slotklim sterker dan de 41-jarige Alejandro Valverde (Movistar), die zestien seconden later finishte. Ruben Fernandez (Cofidis) eindigde als derde op ruim een halve minuut. Woods is ook de nieuwe leider.

Na de overwinning van Magnus Cort in de sprint van donderdag, waren vrijdag de klimmers/punchers aan zet met een slotklim van 1,8 km aan 14,7% gemiddeld en pieken tot liefst 30%.

Giovanni Visconti, Antonio Angulo, Jon Barrenetxea (Caja Rural), Óscar Cabedo, Stephen Bassett, Guillermo Garcia en Joni Brandão vormden de vroege vlucht die maximaal 3:10 kreeg van het peloton waar Movistar en EF Education/EasyPost controleerden. Ook Israël Premier Tech stak een handje toe. Nog voor de voet van de steile puist werden de koplopers ingerekend.

Movistar domineerde het peloton dat sterk uitdunde, maar het was Woods die het meest poeier in de benen had en op één van de steilste stukken, op zo’n 750 meter van de top, uithaalde. Sosa probeerde wel, alsook Valverde, maar de Canadees was weg en soleerde naar de zege. Hij is ook de nieuwe leider met zeventien seconden voorsprong op Valverde en 42 tellen op Ruben Fernandez. Woods bezorgt zijn team de eerste zege van het seizoen.

Zaterdag staat er een zware bergrit op het programma, zondag vindt de slottijdrit plaats.