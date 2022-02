Toch wat carnaval in Genk: carnavalsmuziek in de vitrine

Er is dit jaar geen stoet in Genk en de carnavalsactiviteiten zijn beperkt, maar carnavalminnend muzikaal Genk komt toch aan zijn trekken.

De vitrine van Winterslagstraat 7, net naast ‘coiffeur Thierry’, puilt uit van de carnavalsmuziek: geen carnaval zonder muziek! Muziekliefhebber Noël Eben stelt er zijn collectie carnavalsplaten tentoon. Je vindt er de Carnavalissimacollectie van Liveke (de Limburgse Vereniging Karnavals Evenementen).

Carnavalissima is een Belgisch Limburgse wedstrijd voor carnavalsschlagers, in de jaren zeventig van de vorige eeuw uit de grond gestampt om de ‘Hollandse carnavalsliedjesvervuiling’ van boven de Moerdijk tegen te gaan, wat overigens met succes gebeurde. Maar Genkse carnavalisten zijn verdraagzaam: in de tentoonstelling vind je naast de eigen nummers ook Nederlands-Limburgse, Duitse en Hollandse carnavalsmuziek.De carnavalisten die zaterdag ‘met z’n allen gingen knallen’ op de dolle dag in de grote feesttent op de markt, maar ook de hakketakkers van maandagavond konden er niet naast kijken.