Beringen

De leerlingen van De Beerring werkten een hele week rond 'De week tegen pesten'. In Beerring 1 startten ze elke ochtend met een dansje, samen met Fluo en Fluette. In Beerring 2 eindigden ze de dag met gedichten over pesten. Er werden klasgesprekken gehouden, affiches gemaakt en briefjes aan elkaar geschreven. Tijdens de middagspeeltijd kregen de leerlingen de kans om samen te dansen op door hun gekozen muziek.