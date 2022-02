Tieners tonen hun foto's in Gallo-Romeins museum

Afgelopen herfst organiseerde het Gallo-Romeins Museum in samenwerking met Villa Basta een driedaags fotografiekamp. Twaalf jongeren maakten creatieve foto’s van authentieke voorwerpen uit de Romeinse tijd. Hun werk is vanaf 26 februari te zien in een kleine pop-upexpo.

Het Gallo-Romeins Museum organiseert geregeld activiteiten voor kinderen en jongeren. Het museum daagt hen uit om op een creatieve manier aan de slag te gaan met de collectie. Tijdens dit kamp gebeurde dat via het medium ‘fotografie’. Eerst genoten de tieners (12-15 jaar) van een rondleiding in de museumzalen. Ze maakten kennis met de collectie en kregen inzicht in hoe mensen leefden in de Romeinse tijd. Ze namen ook een kijkje achter de schermen en bezochten onder meer het depot, waar ze een aantal voorwerpen van nabij bestudeerden. De coördinator collectiebeheer van het museum leerde hen hoe collectiestukken zorgzaam te hanteren.

In groepjes van twee gingen de jongeren aan de slag. Ze dachten na en maakten keuzes over hoe ze de voorwerpen in beeld wilden brengen en welk uniek verhaal ze met hun foto wilden vertellen. Professioneel fotograaf Laurens Thys (Villa Basta) assisteerde hen bij het maken van de enscenering. Hij gaf ook technische tips en tricks: van camera-instellingen over belichting tot compositie. Het eindresultaat is vanaf 26 februari te zien in de pop-upexpositie ‘Flitsend Verleden’. Bij de foto’s stelt het museum de 2000 jaar oude voorwerpen tentoon waarrond de werken opgebouwd werden. Ook zijn er postkaartjes met daarop een afdruk van de werken, die bezoekers mee naar huis mogen nemen.

“Dit zijn foto’s met een verhaal”, zegt schepen van Cultuur An Christiaens. “Je voelt dat de deelnemers er hun ziel in gelegd hebben. Het is wonderlijk hoe de Romeinse objecten weer tot leven zijn gekomen. Knap!” Ook Tongers burgemeester Patrick Dewael is onder de indruk van het project. “Het Gallo-Romeins Museum heeft een lange traditie in het organiseren van verrijkende activiteiten voor kinderen en jongeren. In dit kamp werd gewerkt in de diepte. Dat zorgt voor blijvende, positieve herinneringen aan ons museum.”