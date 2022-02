Marc Overmars moet Ajax nog 1,25 miljoen euro terugbetalen na vertrek wegens grensoverschrijdend gedrag

De vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars moet 1,25 miljoen euro aan tekengeld terugbetalen aan Ajax. Dat maakt de club bekend in het verslag over de halfjaarcijfers van de koploper van de Eredivisie.

Overmars besloot op 6 februari te vertrekken bij Ajax, na meldingen van grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke medewerkers van de Amsterdamse club. Hij werd op 28 januari tijdens een bijzondere algemene vergadering voor aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. Overmars kreeg 1,25 miljoen euro aan tekengeld.

De raad van commissarissen van Ajax benadrukt dat Overmars uiteindelijk zelf heeft besloten op te stappen. Volgens de rvc is er geen sprake van een afvloeiingsregeling en moet het volledig vooruit betaalde tekengeld van 1,25 miljoen euro worden terugbetaald.

Veiliger sport- en werkklimaat

“Het grensoverschrijdende gedrag is ingrijpend voor de vrouwen die hiermee te maken hebben gehad”, klinkt het verder in bij de Amsterdamse topclub. “Goede nazorg is daarbij van groot belang en dit is in gang gezet. Ajax gaat stappen zetten naar een veiliger sport- en werkklimaat en zal hierbij worden bijgestaan door een extern gespecialiseerd bureau. Dit bureau is een onderzoek gestart en komt met aanbevelingen welke met behulp van deskundige derden worden opgevolgd.”