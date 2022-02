Niet om mee te lachen: internet reageert met een kwinkslag op conflict Rusland-Oekraïne

Het conflict tussen Oekraïne en Rusland is al een tijdje aan de gang, maar afgelopen week is het kookpunt bereikt. Vladimir Poetin is zijn buurland binnengevallen onder het mom van wat hij een ‘militaire operatie’ noemt. Laat ons er geen doekjes om winden: er is oorlog in West-Europa.

Het internet kan deze gebeurtenis natuurlijk niet zomaar ongememed voorbij laten gaan. Twitter, TikTok, Reddit en zowat elke andere social media-website exploderen met berichten die een grappige draai proberen te geven aan de spanningen.

“Je moet niet zo lachen met oorlog”, “mensen zijn aan het sterven”, “de gasprijzen gaan hierdoor in de hoogte schieten”, “denk eens aan je medemensen in plaats van alleen maar aan jezelf”,…. Humor zoeken in catastrofes wordt meestal niet zo positief onthaald, maar in principe is het gewoon menselijk. Het is ons natuurlijke instinct om onze angsten uit te drukken en te verlichten met grapjes. In realiteit zijn we allemaal gewoon bang dat Wereldoorlog III voor de deur staat en we over een paar weken onze oproep voor militaire dienstplicht in de brievenbus krijgen.

Daarom verzamelden we voor jullie de beste Wereldoorlog III-memes, te beginnen met dit exemplaar dat werd gedeeld door de officiële Twitter van Oekraïense regering.

En dan eentje van een minder officiële Twitterpagina...

De dreiging van een Derde Wereldoorlog slaat in als een nucleaire bom, en dat net nu de coronabesmettingen eindelijk lijken te dalen...

Over nucleaire wapens gesproken… Poetin heeft er een hele collectie van, en heeft er openlijk mee gedreigd ze te gebruiken.

Het woord ‘wereldoorlog’ kan bijna niet uitgesproken worden zonder dat ‘Duitsland’ in je hoofd opkomt, en van die associatie wordt gretig gebruikgemaakt.

Onze grote vriend uit Noord-Korea is er alleszins niet blij mee dat er oorlog gevoerd wordt zonder hem.

Alle ogen zijn gericht op de Verenigde Naties om Rusland en Oekraïne in de hand te houden, maar actie ondernemen lijkt niet direct op hun agenda te staan.

De Russische president is zelf ook het onderwerp van een aantal goed bedachte mopjes.

En dan vooral over de manier waarop hij zijn snode plannen bleef ontkennen.

Heel wat jongeren worden opeens ook geconfronteerd met iets wat onze grootouders (en misschien zelfs onze ouders) maar al te goed kenden: de militaire dienstplicht.

België’s eigenste Sociaal Incapabele Michiel heeft nog een handige gids voorbereid, voor moesten de Russen ons land binnenvallen.

Als de makers van deze memes plots mysterieus verdwijnen, weten we in ieder geval waar we moeten beginnen met zoeken.

MH