Genk-linksback Gerardo Arteaga moet dan toch twee duels geschorst toekijken

Na zijn rode kaart tegen Anderlecht voor een trap op de kuit van Christian Kouamé stelde het bondsparket Gerardo Arteaga een schorsing van drie wedstrijden voor, waarvan twee effectief en een voorwaardelijk. KRC Genk aanvaardde die sanctie niet, waarop de Mexicaan voor het Disciplinair Comité moest verschijnen. Die instantie was milder en hield het op een speeldag effectieve schorsing en een voorwaardelijk. Dat was dan weer niet naar de zin van het bonsdparket dat in beroep ging tegen die beslissing. Uiteindelijk velde de Disciplinaire Raad vrijdag het definitieve verdict: Arteaga is twee duels effectief plus een duel voorwaardelijk geschorst. Daardoor mist de Mexicaan de wedstrijden tegen KV Kortrijk en Cercle Brugge, want er is geen beroep meer mogelijk.

