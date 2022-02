Zuidelijke witte neushoorn geboren in Pairi Daiza

In Pairi Daiza is begin deze maand een zuidelijke witte neushoorn geboren. Het is het derde jong van Eléonore in Pairi Daiza. Het mannelijk jong stelt het zeer goed en geniet van het gezelschap van zijn moeder, zo maakte het dierenpark vrijdag bekend.

De geboorte dateert van maandag 7 februari. Tijdens de eerste paar dagen heeft ‘Ellie’ zich na een voorbeeldige bevalling zeer beschermend en attent getoond tegenover haar jong. In 2019 werd ze al moeder van het vrouwtje Sena. In 2016 schonk ze het leven aan Sethemba Vasta, die ondertussen zijn eigen gezin mag starten in een Spaans dierenpark. De papa van alle kleintjes in het park, ook het mannetje Zimba (2019) van mama Mediba, is de stier Jobi. De naamkeuze van het jong wordt overgelaten aan de Facebook-fans, aldus Pairi Daiza.

De soort is bedreigd. Vandaag leven nog ongeveer 20.000 dieren in het wild volgens de jongste telling van de Internationale Unie voor Conservatie en Natuurbehoud (IUCN). Het afgelopen decennium alleen al zijn 10.000 van deze dieren aan stropers bezweken.