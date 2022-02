Schaatsfenomeen Nils van der Poel geeft olympische medaille aan gevangen Chinese dissident uit protest tegen schending mensenrechten

De Zweedse schaatser Nils van der Poel (25) geeft een van de twee gouden medailles die hij op de Winterspelen in Peking heeft gewonnen aan de Chinees-Zweedse dissident Gui Minhai. Dat doet hij als protest tegen de mensenrechtenschendingen in China. Gui Minhai zit momenteel een gevangenisstraf uit.

Een dissident is iemand die zich verzet tegen de overheersende opvattingen of beleidslijnen op politiek, religieus of sociaal gebied.

“Ik ben niet de stem van alle olympiërs, maar mijn vrienden en ik hebben ons leven gewijd aan het streven naar uitmuntendheid in de sport. Terwijl de Chinese regering ervoor heeft gekozen om onze dromen te gebruiken als politiek wapen om hun regime te legitimeren”, zegt Van der Poel in een verklaring.

© EPA-EFE

“Ik wens dat de mensenrechtenkwesties in China verbeteren en dat Gui Minhai wordt vrijgelaten. Het is veel gevraagd, maar het is de enige redelijke vraag.”

Het gaat om de plak die Van der Poel won op de 10 kilometer. Van der Poel overhandigde de medaille aan Gui Angela, de dochter van Gui Minhai.