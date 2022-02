Replica van Romeins altaar onthuld: bewijs dat Tongeren in Romeinse tijd al echt stad was

Bij de toeristische dienst in Tongeren is vrijdag een replica van een Romeins altaar onthuld. De originele altaarsteen werd in 1990 aan de Rode Kruislaan opgegraven door Willy Vanvinckenroye.

Wijlen Willy Vanvinckenroye was archeoloog aan het Gallo-Romeins Museum toen hij in 1990 een Romeins altaar ontdekte aan de Rode Kruislaan. Hiermee werd het bewijs geleverd dat Tongeren al een stadstaat was in de Romeinse tijd. Het altaar bevat het opschrift ‘Municipium Tungrorum’. De Menapiër en zouthandelaar Catius Drousus vervulde met dit altaar een niet nader gekende belofte. Hij heeft het altaar opgedragen aan de oppergod Jupiter én aan de ‘genius’ (beschermgeest) van de stad ‘Tungri’.

Volgens burgemeester Dewael is dit één van de belangrijkste opschriften van Romeins Tongeren. Het geeft het stadsrechterlijk statuut weer van Tongeren op het einde van de 2de eeuw na Chr. “Dit statuut was een eretitel voor de stedelijke gemeenschap. Het verschafte Romeins Tongeren een zekere bestuursautonomie. Hierdoor kregen de inwoners een beperkte versie van het Romeinse burgerrecht”, weet de burgemeester. De replica is er gekomen door toedoen van stadarcheoloog Dirk Pauwels: “Ik ben vertrokken vanuit een foto van de voorzijde en een korte beschrijving van Willy Vanvinckenroye. De informatie hebben we aangevuld met een studie van vergelijkbare altaren uit Duitse, Franse en Engelse vindplaatsen. We hebben gekozen voor Savonnières natuursteen, een Franse kalksteen uit de Maasvallei. Steenkapper Emile Kruip van Bruns BV uit het Nederlandse Bergeijk transformeerde in een week een vers ontgonnen steenblok tot een door de eeuwen gelittekend altaar.”

Ontdekker Willy Vanvinckenroye catalogeerde het altaar in 1990 als de vondst van zijn leven. Want de Latijnse tekst vermeldt voor het eerst het statuut van Romeins Tongeren. Het altaar dateert waarschijnlijk tussen 150 en 200 na Chr., in die periode werd de eerste Romeinse stadsmuur opgetrokken, wellicht in verband te brengen met de verwerving van het municipium-statuut. De originele steen bevindt zich vandaag nog steeds in privébezit.