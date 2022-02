De Watergroep lichtte de nieuwe aanvraag donderdag toe tijdens een informatievergadering in het gemeentehuis. — © rr

Heers

Als reactie op een aantal adviezen en bezwaren reduceert De Watergroep in een nieuwe aanvraag onder meer het debiet voor de grondwaterwinning in Rukkelingen-Loon tot maximum 850.000 m³ per jaar. Toch blijven de buurtbewoners erg sceptisch, zo bleek donderdag nog op een infovergadering.