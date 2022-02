De musthave voor het voorjaar: zo draag je een bodywarmer zonder eruit te zien als een bouwvakker

Laat je gewatteerde jas maar in de kast liggen, want haar lichtgewicht zusje, de bodywarmer, is hét item voor dit voorjaar. Ideaal als outfit tijdens een etentje in de buitenlucht, een wandeling in het park of een pintje op café.

“Met de bodywarmer kun je alle richtingen uitgaan”, zegt stylist Kyle van Waeyenberghe. “Voor dit seizoen kies je je bodywarmer in neutrale kleuren als zachtbeige, wit of kaki.”

Een bodywarmer kan een absolute fashion faux pas zijn wanneer je hem op een onflatteuze wijze draagt. Om de gelijkenis met een bouwvakker te vermijden, geeft de stylist enkele tips hoe je de bodywarmer deze lente draagt.

Casual chic – Kies voor een neutrale kleur en combineer met beige of wit

29,99 euro

ASOS

Sportief – In combinatie met een hoodie en jeans voor een vlottere look

49,90 euro

Uniqlo

Fashion forward – Fashionista’s gaan voor een lang model met een wijde broek en trui met een hoge col

39,99 euroH&M