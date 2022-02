STVV-coach Hollerbach haalt verguisde Pius opnieuw bij de selectie: “Hij heeft zijn straf uitgezeten, hopelijk vergeven de fans hem”

STVV trekt zaterdag naar Oostende om er een vervolg te breien aan de knappe 9 op 9. Door de schorsing van Toni Leister luidt de hamvraag of de verguisde Junior Pius terugkeert in de basiself. Op zijn wekelijkse persconferentie nam Hollerbach het alvast op voor de Nigeriaan: “Hij is ook maar een mens en mensen maken fouten.”

Na de pijnlijke confrontatie met de thuisaanhang in de wedstrijd tegen Charleroi zette STVV Junior Pius een tijdje op non-actief. Vrijdag communiceerde de club dat zijn schorsing is opgeheven en dat de verdediger opnieuw inzetbaar is. “Ik hoop dat de fans hem weer in de armen sluiten”, sprak Hollerbach. “Junior is ook maar een mens en mensen maken fouten. Hij heeft veel spijt van wat er gebeurd is. Hij heeft zijn straf ook uitgezeten. Ik hoop dat de fans hem vergeven en dat ze met ons een eenheid vormen, zoals in de laatste thuiswedstrijd. En niet dat we elkaar afmaken. Daar wint niemand iets mee. Of Junior ook zal spelen, weet ik nog niet, want ook Ameen (Al-Dakhil, nvdr.) heeft goed getraind deze week.”

© BELGA

Koita valt uit, De Ridder dit seizoen wellicht niet meer in actie

Pius ligt met Al-Dakhil in de weegschaal om achteraan de geschorste Leistner te vervangen. Hollerbach kan aan de kust ook geen beroep doen op Aboubakary Koita, die kampt met een voetblessure. Dat zou kunnen betekenen dat de jonge Arnaud Dony opnieuw aan de aftrap verschijnt. Steve De Ridder maakte zijn comeback op het trainingsveld na aanslepend blessureleed, terwijl Kenny Steppe nog in de lappenmand ligt. “We zullen zeker niet overhaast tewerkgaan met Steve, want hij is acht weken uit geweest”, aldus Hollerbach. “Wellicht komt hij dit seizoen niet meer in actie. Ook voor de terugkeer van Kenny moeten we nog geduldig zijn. Zijn herstel duurt langer dan verwacht, dat verrast me een beetje.”

Dankzij de gerichte winterversterkingen heeft Hollerbach alvast in zijn aanval keuze op overschot. Wellicht zal de Duitser niet met dezelfde offensieve basiself starten zoals tegen OH Leuven, toen hij met Klauss, Hayashi en Hara drie spitsen aan de aftrap bracht. “Dat niet neen, maar het doet me wel deugd om vast te stellen dat ik eindelijk positieve selectieproblemen heb”, lachte Hollerbach. “Er is nu stevige concurrentie in het team. Dat is goed voor iedereen.”

Bernd Hollerbach. — © Dick Demey

Finale voor Oostende

Voor tegenstander Oostende is Hollerbach overigens op zijn hoede: “Ik heb de spelers gewaarschuwd dat het zaterdag niet vanzelf zal gaan. Oostende speelt een finale tegen ons, want bij winst zijn ze zeker van het behoud. Daar moeten we ons als ploeg op instellen. Zaterdag draait het om inzet en mentaliteit. Ik heb de wedstrijd van Oostende tegen Standard gezien, we hoeven ons niet aan cadeaus te verwachten.”

STVV maakte deze week ook de contractverlenging van Jorge Teixeira kenbaar. De 35-jarige ancien blijft zo na vijf seizoenen STVV nog een jaartje langer Kanarie. De Portugees was daar erg opgetogen mee en dat geldt ook voor Hollerbach. “Ik ben blij voor hem”, aldus Hollerbach. “Tex is een aangename kerel met wie ik goed kan praten. Hij heeft veel ervaring en hij begrijpt als geen ander hoe voetbal gespeeld wordt. Hij verdient deze contractverlenging.”