KRC Genk-coach Bernd Storck moet mogelijk zieke Theo Bongonda missen tegen KV Kortrijk

Theo Bongonda sukkelt al enkele dagen met een keelontsteking. “Hij moest daarvoor antibiotica nemen, waardoor hij niet voluit kon trainen”, legde Bernd Storck vrijdagmiddag uit. “Dat maakt dat hij onzeker is voor de wedstrijd van zondag.”

Storck moet waarschijnlijk ook de geschorste Arteaga missen. De Mexicaan moest vrijdag alsnog voor de Beroepscommissie verschijnen, nadat het Bondsparket in beroep ging tegen zijn schorsing van één speeldag effectief (plus één voorwaardelijk). De uitspraak wordt in de late namiddag verwacht.

Zondag wil Storck een verlengstuk breien aan de sterke thuisreeks van KRC Genk. “Ook al kan mathematisch alles nog, we willen ons nu focussen op play-off 2. We verloren zondag ‘een finale’ op Anderlecht, maar die ontgoocheling hebben de spelers verteerd. Kortrijk wordt een stevige tegenstrever, met een goeie defensie en spelers als Selemani, die ook op offensief vlak het verschil kunnen maken. Maar wij gaan vol voor de zege. Op Anderlecht hadden we na rust 75% balbezit, maar creëerden we te weinig doelgevaar. Op dat vlak willen we weer aanpikken bij onze prestaties in de laatste thuismatchen.” (mg)