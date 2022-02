Na inname door Russen: Oekraïne maakt zich zorgen over verhoogde straling in Tsjernobyl

Oekraïne heeft vrijdag alarmerende stralingsniveaus gemeld in de omgeving van de verwoeste kerncentrale in Tsjernobyl. Die viel donderdag in handen van Rusland. Moskou houdt vol dat alles onder controle is.

“Om 03.20 uur (02.20 uur Belgische tijd) stegen de indicatoren tot boven de controleniveaus”, zei de Oekraïense adjunct-directeur voor de veiligheid van de kerncentrales, Aleksander Grigoratsj, aan het Franse persagentschap AFP. “Maar we kunnen dat niet verifiëren, aangezien al het personeel geëvacueerd werd.”

Het Oekraïense parlement Rada maakte op zijn Telegramaccount ook melding van een stijging in de gammastraling, zonder echter het niveau te specificeren. “Door de bezetting en de vijandigheden is het momenteel onmogelijk om de oorzaken te achterhalen”, klonk het.

Eerder op vrijdag zei Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, dat er geen enkele reden tot ongerustheid was. In tegenstelling tot wat Oekraïne zegt blijft het personeel van de centrale de faciliteiten gewoon onderhouden, aldus de woordvoerder. Er is volgens hem ook geen sprake van afwijkende stralingsniveaus.

De vroegere kerncentrale wordt beveiligd “om te garanderen dat nationalistische groepen en andere terroristische organisaties de huidige situatie in het land niet kunnen gebruiken voor een nucleaire provocatie”, zo klinkt het nog.

Donderdag vonden er gevechten plaats in de buurt van de kerncentrale in het noorden van Oekraïne, waar in 1986 de grootste kernramp ooit plaatsvond.