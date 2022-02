Uitgerekend nu pakt Gazprom-RusVelo eerste World Tour-zege dankzij de Tsjech Vacek, Pogacar blijft leider in UAE Tour

De Tsjech Mathias Vacek heeft de voorlaatste etappe in de UAE Tour gewonnen. Het peloton misrekende zich compleet en zo konden de vroege vluchters voorop blijven. Geruggensteund door twee ploegmaats van Gazprom-RusVelo was de snelle Tsjech zijn medevluchters te slim af. Paul Lapeira werd tweede, Dimitriy Strakhov derde. De leiderstrui van Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) kwam in de zesde etappe niet in het gedrang.

Een vrijwel vlak parcours in een rittenkoers dwars door het Midden-Oosten, dat vraagt op een voorspelbaar wedstrijdverloop: een vroege vlucht die nog een keer probeert de haast onvermijdelijke massasprint te ontlopen.

Russen vallen aan

Lang was het niet wachten op de vlucht van de dag. Zes renners mochten wegrijden van het peloton en kregen al snel een voorsprong van een viertal minuten: eenzaat Paul Lapeira (AG2R - Citroën Team), een duo van Bardiana metJohnatan Cañaveral en Alessandro Tonelli en een drietal van Gazprom - RusVelo met Pavel Kochetkov, Dmitriy Strakhov en Mathias Vacek. Fijn detail: Strakhov heeft al meer dan de helft van de wedstrijdkilometers van de hele UAE Tour in de aanval gereden. Door onderweg de vele tussensprints mee te pikken is hij zelfs het huidige nummer twee in het puntenklassement, na Jasper Philipsen. Ook Kochetkov zat al enkele keren mee in de ontsnapping tijdens deze UAE Tour.

© AFP

Halverwege de wedstrijd keek het peloton tegen een achterstand van zo’n drie minuten aan, maar onder controle van de ploeg van leider Pogacar was er geen reden tot ongerustheid. De laatste twintig kilometer namen de sprintersploegen het heft in handen. Quick-Step Alpha Vinyl en Alpecin - Fenix offerden elk een mannetje op in de hoop weer de zege te kunnen pakken met hun sprinters - de winnaars van de vorige spurtritten in deze UAE Tour - Cavendish en Philipsen.

Kantje boordje

Beetje bij beetje begonnen de sprintploegen toch wat zenuwachtig te worden, want met nog tien kilometer verwijderd van het complex van Expo 2020 Dubai, de aankomstplek van de rit, bedroeg het verschil nog 1:23. In het peloton reden ook maar twee renners op kop tegenover zes renners voorin.

Het peloton miskeek zich compleet. Met nog vijf kilometer te gaan was het duidelijk dat de winnaar voorin te vinden was. Daar was Cañaveral intussen gelost en bleven nog vijf vluchters over, waarvan drie ploegmaats van de Russische ploeg Gazprom - RusVelo. Dominantie van de Russen, toepasselijk op een dag als deze.

Kochetkov offerde zich volledig op ten dienste van zijn ploegmaats. In een spurt met vijf stond geen maat op de Tsjech Vacek. Lapeira strandde in zijn wiel, Strakhov mocht zijn ploegmaat vergezellen op het podium. Philipsen won de spurt van het peloton dat zo’n kleine twintig seconden later over de streep kwam. Vacek veroverde hiermee de eerste WorldTour-zege van het seizoen voor de Russische Procontinentale ploeg.

Uitslag - rit 6 UAE Tour

1. Mathias Vacek (CZE)

2. Paul Lapeira (FRA) “

3. Dimitriy Strakhov (RUS) “

4. Alessandro Tonelli (ITA) “

5. Jasper Philipsen (BEL) +15”

Stand - UAE Tour

1. Tadej Pogacar (SLO) 22:18:02

2. Filippo Ganna (ITA) +4”

3. Alexander Vlasov (RUS) +14”

4. Adam Yates (GBR) +17”

5. Neilson Powless (USA) +25”

104. Jasper Philipsen (BEL) +21’29”