KAART. Wat gebeurt er momenteel in en rond Kiev?

Volgens een adviseur van de minister van Binnenlandse Zaken van Oekraïne, zullen vandaag Russische tanks toestromen in Kiev. De minister van Defensie verwacht dat Russische troepen in de loop van de dag gebieden net buiten Kiev zullen innemen. Die willen ze militair gaan versterken, aldus de minister.

Vanuit het noorden dringen Russische militairen Kiev binnen. Sinds ongeveer 3.30 uur ’s nachts Belgische tijd wordt bericht over explosies in Kiev. Twee gebouwen in het zuidoosten van Kiev stonden in brand. De brand is veroorzaakt door puin van een vliegtuig dat boven de hoofdstad werd neergehaald.

Het Oekraïense leger heeft al een brug opgeblazen die over de rivier Teteriv loopt. Dat is op zo’n 50 kilometer van de hoofdstad. Die acties komen er om het grondtroepen moeilijk te maken om richting hoofdstad te trekken.