Joris Menten is niet langer trainer van Juve. — © Sven Dillen

Zonhoven pakt de tweede periodetitel mits een zege in Alken. Dan kan United niet meer bijgehaald worden door Torpedo of Bregel. Alle andere mogelijkheden overlopen, zou te ver leiden. In de algemene rangschikking staan de bedreigde teams Herderen-Millen (tegen Zepperen-Brustem), Herkol (tegen Bree-Beek) en Juve (tegen Schoonbeek-Beverst) voor zware opdrachten.