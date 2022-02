Standard-coach Luka Elsner? “Er is geen ultimatum uitgesproken, maar ik weet hoe het werkt”

Een Standard in volle crisis ontvangt zondag AA Gent. Het zou weleens de laatste match van Luka Elsner kunnen zijn als Standard-coach. Winnen is een must. “Ik heb geen ultimatum gekregen, maar ik weet hoe het werkt.”

LEES OOK.Zondag tegen AA Gent match van laatste kans voor Standard-coach Elsner

Een trainer in het nauw in Luik, het is niet nieuw. Luka Elsner moet na de desastreuze 16 op 51 zondag winnen om trainer van de Rouches te blijven. Al heeft hij naar eigen zeggen geen ultimatum gekregen. “Zo is dat niet gezegd, neen. Maar het zijn slechts woorden”, toont de Sloveense T1 zich bewust van zijn positie. “De situatie is duidelijk. Er staat druk op mijn positie en ik begrijp dat, mijn staf ook. Ik weet hoe de dingen werken. Ik kan me alleen maar concentreren op mijn spelers en ze klaarstomen voor zondag. Zolang ik er ben, zal ik 100 procent geven.”

LEES OOK.Standard beëindigt samenwerking met CEO Alexandre Grosjean, link met nakende overname

Nog in het nadeel van Elsner is dat de lappenmand alsmaar groter wordt in Luik. “Amallah, Laifis en Emond zullen er niet bij zijn”, zegt Elsner, die dus zonder spits zit. “Tapsoba is twijfelachtig. Gilles Dewaele keerde deze week terug op training, maar voelde weer iets. We zullen zien, maar het ziet er niet goed uit.”

LEES OOK. Disciplinaire Raad verklaart klacht van Standard tegen Refereeing Department ongegrond