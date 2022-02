GEMEENTERAAD. BUUR twijfelt aan steunmaatregelen: “Hoeve Jan zit nu al barstensvol. Je moet geluk hebben om plaats te vinden”

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Relanceplan: De intentienota voor het verlengen van het relanceplan voor handelaars in Houthalen-Helchteren is goedgekeurd. Oppositiepartij BUUR heeft een snellere afbouw voor ogen en keurde het agendapunt dan ook niet goed. “De steunmaatregelen zijn terecht”, zegt Maarten Houben van BUUR. “We staan er ten volle achter. Maar de vraag is of die nog moeten doorlopen tot juni. Hoeve Jan bijvoorbeeld zit nu al barstensvol. Je moet geluk hebben om een plaats te vinden. Waarom moet voor zulke zaken de huur nog bijna een half jaar kwijtgescholden worden? We hebben als gemeente het geld ook hard nodig.” Burgemeester Alain Yzermans (Vooruit - Groen - Plus) zegt in een reactie dat alle zaken op dezelfde manier behandeld worden en op dezelfde manier aan het grote relanceplan worden gekoppeld. “Die steun is nog altijd nodig”, zegt Yzermans. “De maatregelen zijn inderdaad aan het versoepelen maar handelaars moeten de kans krijgen om weer te kunnen opstarten. En je mag niet vergeten dat ze een hele periode achter de rug hebben waarin er ernstige verliezen zijn geleden. De steun geldt niet voor het ganse jaar, maar voor een half jaar. Bovendien gaat het om maar om de helft van de middelen die we eerder hadden vrijgemaakt.”

Stebo: Stebo krijgt een exploitatietoelage voor een data-analyse in functie van de uitbouw van de Noord-Zuid-verbinding in Houthalen-Helchteren. In totaal worden zo’n 250 gezinnen begeleid.

Betoelaging: Nog gaf de raad groen licht voor de betoelaging van Cycling4Helchteren, vzw Pro Challange Helchteren en KFC Helson Helchteren.