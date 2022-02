Disciplinaire Raad verklaart klacht van Standard tegen Refereeing Department ongegrond

LEES OOK.Standard beëindigt samenwerking met CEO Alexandre Grosjean, link met nakende overname

De feiten dateren van 5 februari op speeldag 26 in de Jupiler Pro League. Standard-speler Moussa Sissako scoorde toen in de toegevoegde tijd de winnende treffer voor de Rouches, maar die werd na tussenkomst van de videoref afgekeurd. Bij de duiding over de arbitrale beslissingen van die speeldag, oordeelde de bond evenwel dat de VAR het doelpunt onterecht had laten afkeuren omdat Sissako geen buitenspel liep. Volgens de bond waren “de referentiepunten om de buitenspelpositie te bepalen slecht geplaatst door de VAR”.

De 2-1 van Sissako werd onterecht afgekeurd voor buitenspel. — © rr

Standard voelde zich tekortgedaan en besliste klacht neer te leggen tegen de inschattingsfout. Vorige vrijdag vonden de debatten in het dossier plaats. In zijn oordeel stelt de Disciplinaire Raad dat “op basis van het federale reglement er in dergelijke gevallen (gemaakt doelpunt / buitenspel) geen verandering aan het wedstrijdresultaat kan worden doorgevoerd omdat er geen mogelijkheid tot beroep is”.

