Symbolische wegwijzers uit protest tegen verdwijnen bankkantoren en automaten

Met hun actie die zich ook nog zal verplaatsen naar andere gemeenten, klagen de socialistische organisaties de afbouw van de fysieke dienstverlening door de banken aan. Bankkantoren en geldautomaten verdwijnen uit het straatbeeld, is de boodschap aan de banken. “In 2018 waren er in ons land nog 8.235 geldautomaten, in 2020 zijn er dat nog slechts 6.411”, stelde parlementslid Kris Verduyckt (Vooruit). “Nog problematischer is het verdwijnen van het aantal bankkantoren: van 6.527 in 2015 tot 4.232 vijf jaar later. Een daling met 35%. In Limburg is die trend zelfs iets scherper, want daar daalden in dezelfde periode het aantal kantoren van 501 naar 321 met 36%. Banken moeten stoppen om hun fysieke dienstverlening af te bouwen.”

De actie trapte af in de thuisstad van Kris Verduyckt, meer bepaald in Lommel waar in het dorp Kerkhoven het laatste bankkantoor al een tijd is verdwenen. “Mensen kunnen er alleen geld afhalen in de plaatselijke supermarkt. Wie in een bankkantoor terecht wil, moet ofwel 6 km richting Leopoldsburg of 8 km reizen naar het Lommelse centrum”, luidt het.