Naar deze Hollywoodster kan actrice Ruth Becquart blijven kijken: “Je kijkt precies recht naar zijn binnenkant”

Gelukkig getrouwd. Straf in haar vak. En nu ook een dochter aan de kunstacademie. Ruth Becquart heeft genoeg om blij te zijn. Maar tegelijk is er ook die andere kant. Die immer zoekende, wroetende mens. In onze videorubriek ‘kopt binnen’ maakte de actrice even tijd om onze vragen vakkundig aan te vullen. “De acteur waar ik naar kan blijven kijken? Dat is Joaquin Phoenix”, vertelt ze. “Het is precies alsof hij een laagje huid minder heeft. Je kijkt precies recht naar zijn binnenkant, dat vind ik echt heel ontroerend.”