AA Gent tegen ex-STVV-spits in Conference League, Barcelona moet in Europa League aan de bak tegen Galatasaray

In het Zwitserse Nyon is vrijdag geloot voor de 1/8ste finales van de Europa League en de Conference League. AA Gent neemt het in die laatste competitie op tegen het Griekse PAOK. Het ontloopt zo kleppers als Marseille en Leicester City.

PAOK staat tweede in de Griekse competitie en kegelde in de vorige ronde het Deense Midtjylland uit de Conference League. Bij de club uit Saloniki loopt Chuba Akpom in de spits, de ex-speler van STVV trof al negen keer raak. Mogelijk doet ook ex-Lokeren-speler Sveri Ingason nog een belletje rinkelen. De Sloveen Jasmin Kurtic is eveneens iemand om in het oog te houden. De middenvelder scoorde al dertien keer.

AA Gent speelt de heenwedstrijd op 10 maart in Griekenland. Een week later staat de terugwedstrijd op het programma in de Ghelamco Arena.

Europa League

In de Europa League moet FC Barcelona voorbij Galatasaray en neemt het AS Monaco van Philippe Clement het op tegen het Portugese Braga.

Overzicht van de 1/8ste finales:

Rangers v Red Star Belgrado

Braga v AS Monaco

Porto v Olympique Lyonnais

Atalanta v Bayer Leverkusen

Sevilla v West Ham United

Barcelona v Galatasaray

RB Leipzig v Spartak Moskou

Real Betis v Eintracht Frankfurt

De heenwedstrijden worden gespeeld op 9 en 10 maart, de terugwedstrijden een week later. De thuiswedstrijden van Russische ploegen worden op een neutrale locatie gespeeld.