Schorsingsberoep omwonenden tegen nieuw stadion Club Brugge verworpen

De Raad voor Vergunningsbetwistingen verwerpt het schorsingsberoep tegen de vergunning voor de bouwplannen voor het nieuwe stadion van Club Brugge. Dat beroep was ingediend door omwonenden. De Raad wijst erop dat de werken aan het stadion sowieso niet starten voor er een uitspraak is over het eveneens lopende vernietigingsberoep tegen de vergunning. De betrokken omwonenden kunnen met andere woorden niet aantonen dat de gevraagde schorsing hoogdringend is.