Man geeft tolk (75) vuistslag tijdens proces: “Hij zwaaide ook al met zijn geslachtsdeel naar de politie”

De zitting liep op zijn einde toen de 26-jarige Eritreeër uithaalde naar de tolk die naast hem zat. Uit het niets. Hij raakte de tolk op het jukbeen die roerloos overeind bleef. “Het was gelukkig niet al te hard en niet op mijn neus, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”, sprak tolk Attilio Roncada. Drie agenten werkten de dader onmiddellijk tegen de grond en voerden hem geboeid af. “De man is een ongeleid projectiel. Eerder stak hij zijn broek al naar ons af en stond dan met zijn geslachtsdeel te zwaaien. Zo iemand laten ze beter niet in persoon verschijnen”, uitte een agent na de zitting zijn bedenkingen. Voorheen zou de man ook al het bureau van een onderzoeksrechter op stelten hebben gezet door kabels los te rukken. “Misdrijf ter zitting”, oordeelde de rechter over de slag aan de tolk. Het leverde de verdachte de extra aantijging ‘het toebrengen van opzettelijke slagen en verwondingen’ op.

Collocatie

De twintiger verblijft al een jaar achter de tralies nadat hij in de psychiatrische instelling Asster in Sint-Truiden vier verpleegkundigen had aangerand. Daarvoor moest hij zich vrijdag verantwoorden in de Hasseltse correctionele rechtbank. De betichte gaf al geen al te stabiele indruk op het moment dat de politie hem de zaal binnen bracht. Hij ging net niet door de knieën en wauwelde. Toen de vrouwelijke rechter polste naar zijn daden begon de man te lachen. “Is het een probleem dat hier een vrouw zit?” Er volgde een sorry in het Duits. Tussen november 2020 en januari vorig jaar verbleef de jongeman in het psychiatrisch ziekenhuis van Asster in Sint-Truiden. Daar randde hij vier verpleegkundigen aan. De betichte betastte ze aan de borsten, billen en heupen. Meermaals maakte hij misbruik van de situatie wanneer de slachtoffers weerloos waren en bijvoorbeeld zijn bloeddruk noteerden. De verdachte probeerde de vrouwen hun broeksknoop te openen en greep naar hun achterwerk. “Ik had stemmen in mijn hoofd”, was de dader zijn uitleg.

Geïnterneerd in Duitsland

Uit psychiatrisch onderzoek bleek dat de aanrandingen los stonden van zijn geestelijke problematiek. De arts constateerde dat de twintiger geen last had van een geestesstoornis toen hij de feiten pleegde. “Er was geen sprake van hallucinaties of waanideeën.” De procureur vorderde 40 maanden cel. Voor de slag aan de tolk vroeg het openbaar ministerie nog een extra bestraffing. Advocate Isaura Oxynoudis had de ondankbare taak om de Eritreeër te verdedigen. Ze vroeg om haar cliënt een straf met uitstel op te leggen. “Op die manier kan hij terug naar Duitsland. Hij was er geïnterneerd maar vluchtte uit de instelling.” Er is een aanhoudingsmandaat tegen de twintiger uitgevaardigd. De advocate bekommerde zich nadien uitvoerig over de tolk die zonder verzorging de rechtbank kon verlaten. Het vonnis in de zaak van de aanranding en de slag aan tolk is voorzien op 25 maart.