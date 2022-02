Minstens twee Limburgse welpen verongelukt: jaarlingen zijn definitief weg

De Limburgse wolvenroedel is in de winter kleiner geworden. De twee jaarlingen zijn definitief vertrokken. En een van de welpen van vorig jaar is verongelukt in de buurt van Eindhoven. Dat maakt dat de roedel uit maximum 6 dieren bestaat.

Het instituut voor Natuur en Bos kwam vrijdag met een uitgebreid verslag over de stand van zaken in de Limburgse wolvenroedel. Van de zes welpen die vorig jaar werden geboren, zijn er nog maximum vier in leven. Van vijf van de jongen weten de wetenschappers intussen ook dat het mannetjes zijn/waren. Een exemplaar is genetisch nog niet bepaald. Minder goed nieuws is dat er minstens twee van de welpen intussen zijn verongelukt. Eentje op 16 november in Peer en eentje op 17 januari in de buurt van Eindhoven. Deze laatste welp was dus op 9 maanden al uit de roedel vertrokken om te gaan zwerven. In de buurt van Weert werd ook nog een doodgereden wolf gevonden. Of dat er eentje van de Limburgse roedel is, moet het DNA-onderzoek nog uitwijzen. Pas dan kan de puzzel van onze roedel pas volledig worden gelegd.

Fransoos

Intussen staat ook vast dat de wolf die in het Albertkanaal verdronk een Alpiene (Frans-Italiaanse) wolf was. Het mannetje was klein en had opvallend kleine voorpoten. De autopsie bevestigde dat dit exemplaar verdronken was. De nagels waren sterk afgesloten door de pogingen om uit het kanaal met rechte betonnen oevers te klimmen.

De mannetjeswolf die verdronk in het Albertkanaal was opvallend kleiner waardoor er snel het vermoeden was dat het om een Alpiene wolf ging. — © INBO

Vooral de voorpoten waren kleiner. De nagels waren volledig afgesleten door de pogingen om uit het water te geraken. — © INBO

Naast het verdronken exemplaar werden in Vlaanderen de afgelopen maanden nog drie verschillende zwervende wolven gesignaleerd. Eentje daarvan is een van de jaarlingen (GW1954m) uit Hechtel-Eksel die eind vorig jaar op de Kalmthoutse heide voor het laatst met zekerheid aan Vlaamse zijde was. Daarna werd er geen DNA-spoor meer gevonden.

GW1954m liet voor het laatst een spoor (een drol) achter in de Kalmthoutse heide eind vorig jaar. Sindsdien ontbreekt elk spoor. — © INBO

Zijn broer (GW1924m) was begin dit jaar met zekerheid in Aken (Duitsland). Hij schipperde tussen de Duitse en Belgische grens want ook in de Schleiden (Duitsland), Elsenborn en Elsaute (België) en tenslotte is Esch (Duitsland) werden DNA-monsters van deze wolf gevonden.

De derde jaarling (GW1963m) lijkt volledig van de radar te zijn verdwenen sinds april vorig jaar. Sindsdien is er geen spoor van hem gevonden.

GW1924 werd begin februari in de Duitse Eifel gesignaleerd. — © INBO

Welpen

Met maximaal vier welpen van 2021 is het nu wachten op de volgende lading welpen. Februari is de paartijd voor wolven. En omdat zowel August als Noëlla op dit moment gezond lijken te zijn, wordt er vanuit gegaan dat Noëlla drachtig is en er eind april begin mei er een nieuwe welpen geboren worden.